Suspeito de liderar tráfico em Maragogipe e Saubara é baleado em ação

Suspeito de liderar o tráfico de drogas nas cidades de Maragogipe, Saubara e São Roque, Ednaldo dos Santos, o Coroa, foi baleado pela Polícia Militar ao lado da companheira em uma ação para prendê-lo, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele ocupava a carta do "Três de Copas" do Baralho do Crime da SSP.

Coroa e a companheira foram achados em uma casa em São Roque na manhã desta segunda-feira (22). Informações levaram as equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e das 20ª e 27ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs/ Santo Amaro e Cruz das Almas) ao imóvel. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem e sua companheira atiraram contra os policiais, que reagiram.

Na troca de tiros, os dois suspeitos foram baleados. Ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento do município e não há informação sobre o estado de saúde deles.

Coroa tinha mandados de prisão por tráfico e mortes ligadas ao crime. “Ele liderava a venda de entorpecentes na região e estava sendo investigado em, pelo menos, quatro inquéritos. Também comandou um duplo homicídio em 2018, na localidade de Pedras Altas, em Saubara, motivo do mandado”, detalhou o titular da 3ª Coordenação de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Amaro), delegado Rafael Almeida Oliveira. A mulher era procurada por tráfico.

Na casa, foram apreendidos uma pistola pistola calibre 40, uma espingarda calibre 12, munições, 316 pinos para acondicionar cocaína, um quilo de maconha e 360 gramas de cocaína.

O caso foi registrado na delegacia de Cruz das Almas.