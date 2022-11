Suspeito de matar homem a tiros por vingança é preso no sudoeste da Bahia

Um homem apontado como autor do homicídio de Daniel Santos Bispo, de 40 anos, ocorrido no dia 24 de outubro, no centro de Nova Canaã, no sudoeste da Bahia, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, Daniel foi morto a tiros e o crime foi motivado por vingança. O autor dos disparos, de 55 anos, já tem passagem por outro homicídio ocorrido em Itabuna. Ele foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

A operação para cumprimento da ordem judicial contou com o apoio de equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itapetinga.