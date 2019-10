Suspeito de matar jovem cospe em repórter, que revida com microfone

Heronildo Martins de Vasconcelos, 45 anos, foi preso suspeito de matar Aline Silva Dantas, 19, em Alumínio (SP). Desaparecida em 8 de setembro, depois de sair de casa para comprar fraldas para a filha de 1 ano, Aline foi achada morta em uma área de mata três dias depois. O corpo estava queimado.

Preso em casa, Heronildo foi apresentado à imprensa na quarta-feira (2) e negou o crime. Ao ser conduzido da delegacia para um presídio, Heronildo cuspiu no rosto de uma repórter que fazia cobertura no local - ela revida e bate nele com o microfone.

Por segurança, a Polícia Civil não informou para qual unidade prisional Heronildo foi levado. Ele foi indiciado por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia já pediu a prisão temporária de 30 dias dele.

DNA ajudou

O suspeito foi identificado com ajuda de exames de DNA. Exames mostraram que Aline foi estuprada antes de ser morta. Ela ainda tentou se defender e o material recolhido embaixo das unhas de Aline e no órgão sexual dela ajudaram na comparação de DNA.

"A nossa investigação afunilou nele desde praticamente o início. Os indícios apontavam para ele e os laudos vieram para complementar o que praticamente estava comprovado. Tratamos o crime como elucidado", diz a delegada Luciane Bachir, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba.

(Foto: Reprodução)

Aline não conhecia Heronildo. Para a polícia, foi um crime de oportunidade, que não foi premeditado. "Ele estava lá e, por acaso, viu a vítima, teve a oportunidade e cometeu. No dia seguinte, voltou para ocultar o cadáver", diz o delegado Marcelo Carriel, que também auxiliou no caso.

No mesmo dia que Aline desapareceu, ele estava em um velório, de onde furtou um litro de álcool em gel. Para a polícia, ele usou o material para atear fogo ao corpo da vítima.

Hoje desempregado, Heronildo já trabalhou como porteiro e tem dois filhos, de 10 e 19 anos. Ele tem passagem na polícia por tentativa de estupro em 2012. "O crime foi do mesmo modo do que foi da Aline. A vítima estava andando e foi atacada por ele".