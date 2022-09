Suspeito de matar mototaxista em Feira de Santana é preso em bar

Um dos acusados pelo roubo e morte de um mototaxista em Feira de Santana foi preso na terça-feira (20), dentro de um bar no bairro Gabriela, na cidade. Cleiton Bezerra de Jesus Silva, de 39 anos, foi assassinado na estrada da Pedra Ferrada.ontem, e o suspeito foi preso horas depois em flagrante.

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) conseguiram localizar o suspeito no bar. Ao ser ouvido, o acusado confessou participação no caso.

“Ao tomar conhecimento do latrocínio, o Setor de Inteligência iniciou a investigação, ouviu testemunhas e coletou imagens de câmeras da região, identificando o veículo”, explicou o titular da DRFR de Feira, delegado André Luís Gomes Ribeiro.

O Fiat Uno branco usado no crime estava estacionado em frente ao bar onde o suspeito foi localizado. “A investigação continuará no intuito de prender o outro envolvido no latrocínio”, diz o delegado.

Cleton foi abordado por dois assaltantes enquanto trabalhava. Quando ele acelerou, os homens o atingiram e fugiram em seguida. Não há detalhes dos objetos que foram levados pelos suspeitos. A vítima trabalhava como porteiro durante a noite e como mototaxista durante o dia. Ele deixa a esposa e um filho de sete anos.