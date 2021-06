Suspeito de matar o amigo para não pagar empréstimo é preso em Juazeiro

Um homem suspeito de matar um amigo para não pagar um empréstimo foi preso nessa segunda-feira (31), por policiais da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro. Segundo informações da Polícia Civil, ele não queria pagar o valor com juros.

O suspeito contou com uma ajuda de um comparsa, que ainda está sendo procurado pela polícia. Dois mandados foram cumpridos, um de prisão e um de busca e apreensão, celulares, documentos e o veículo utilizado no crime foram apreendidos na residência do alvo, localizada na Avenida Misael Aguilar.

“A vítima, que cultivava profunda amizade com o um dos autores, foi vítima de disparos de arma de fogo efetuados por duas pessoas em uma motocicleta”, explicou a coordenadora da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes Sá.

Após interrogado o autor e mandante foi encaminhado para a carceragem onde se encontra a disposição da Justiça. O comparsa está foragido e está sendo procurado pela Polícia Civil. Participaram também da operação intitulada “Presente de Grego” policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).