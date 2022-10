Suspeito de praticar roubos no Itaigara e na Pituba é preso pela PM

Um homem foi preso em flagrante no Itaigara na noite da sexta-feira (21), acusado de vários roubos na região do bairro e também da Pituba, incluindo o de um carro.

O suspeito foi detido por uma equipe do Batalhão de Polícia do Reforço Operacional (BPRO) depois de vários roubos na região do Parque Júlio César.

Os PMs estavam fazendo patrulhamento de moto quando testemunhas contaram que dois homens de carro estavam roubando pessoas na região do Itaigara.

Quando perceberam a aproximação dos PMs, os homens tentaram fugir. Um deles conseguiu, mas o segundo foi capturado. Ele estava com uma arma de fogo e no carro a PM achou outra arma, quatro celulares, um carregador, três cartões de banco e três bolsas.

Depois, a PM descobriu que o carro teria sido roubado na Pituba, onde também foram roubados os celulares. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, onde a ocorrência foi registrada.