Suspeito de roubar carro é morto por PMs na Boca do Rio

Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros por policiais militares após um suposto roubo de carro, na manhã desta terça-feira (27), no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Sem qualquer documento de identificação, o suspeito foi socorrido pela própria polícia até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou morto. Ele foi baleado na região do fêmur, abdômen e mão esquerda.

De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência da unidade de saúde, o homem, que aparentava idade entre 20 e 25 anos, acompanhado de “outros comparsas”, havia acabado de roubar um Hyundai CRV de uma mulher, nas proximidades da antiga sede do Bahia, na Avenida Octávio Mangabeira.

A vítima do roubo, no entanto, foi encontrada por policiais da 39 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), que deram “um alerta” a outras viaturas da área.

“Ao se deparar com um veículo nas mesmas características na Rua Dina Sfat, logo um dos ocupantes desembarcou e atirou contra a guarnição, que não teve outra alternativa a não ser reagir à injusta agressão”, diz o documento, feito com as declarações dos policiais.

Em seguida, conclui o relato, “foi encontrado ao solo um dos autores alvejados”. Os outros suspeitos, segundo a ocorrência, fugiram em direção à invasão Irmã Dulce, próximo à Embasa.

Segundo a polícia, uma arma de fogo, de natureza não especificada, foi encontrada sob a posse do suspeito “e será apresentada à autoridade policial para medidas cabíveis”. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).