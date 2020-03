Suspeito de sequestro e roubo a banco é morto pela polícia no interior

Com passagens na polícia por sequestro e roubos a bancos, um foragido da Justiça foi morto pela polícia entre as cidades de Ruy Barbosa e Macajuba, nessa quinta-feira (5). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi flagrado com R$ 14 mil.

Ainda de acordo com a polícia, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada faziam uma uma blitz entre as cidades quando determinaram a para de um veículo modelo Amarok. O condutor do carro não teria acatado a ordem e atirou para tentar escapar da abordagem. Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido.

Segundo a SSP, ele foi socorrido para o Hospital Geral de Ruy Barbosa, mas não resistiu. Após a morte, "policiais identificaram o agressor e, após consulta através do nome, confirmaram que ele possuía mandado de prisão", diz a nota divulgada pela secretaria.

O suspeito integrava a "Quadrilha do Giroflex", responsável por diversas ações ilícitas na região da Chapada.

Com ele os militares apreenderam 14,7 mil reais em espécie, um revólver calibre 38, munições, relógios, brincos e um capuz, além do carro utilizado, segundo a polícia. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Ruy Barbosa.