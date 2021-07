Suspeito de tentativa de estupro é preso após ser espancado na rua em Feira

Acusado de tentativa de estupro, um homem foi agredido por populares e preso pela Guarda Civil Municipal em Feira de Santana na tarde da segunda-feira (26).

Imagens mostram o homem abordando uma mulher para tentar roubá-la e estuprá-la no bairro do Sítio Novo. Ele foi reconhecido por pessoas na rua depois que o vídeo com a cena circulou nas redes sociais nos últimos dias.

Logo que foi reconhecido, o homem começou a ser espancado pelas pessoas. A chegada dos guardas municipais evitou o linchamento. "Ficamos sabendo que o cidadão que estava sendo espancado, estava sendo acusado de estupro. Procuramos saber sobre a vítima e nos mostraram um vídeo. Em seguida o filho da vítima chegou e nos levou até a casa dela, enquanto isso, outra guarnição conduziu o elemento para policlínica”, disse o guarda Jailton Assis ao Acorda Cidade.

O suspeito foi levado para uma clínica para receber atendimento médico. Indignada, a multidão seguiu até lá. A Polícia Militar informou que foi acionada para ajudar a conter as pessoas. De lá, o suspeito foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). A vítima de estupro também foi ouvida pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, ele já tem histórico por outras agressões sexuais e respondia em liberdade pelo crime de estupro.