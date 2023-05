Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia no Alto do Cabrito

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais da 14ª CIPM, na região do Alto do Cabrito, em Salvador, nesta quinta-feira (18).

Dezenove pinos de cocaína e seis munições também foram encontrados. O homem que estava com o material ilícito atirou nos policiais, que revidaram. O suspeito foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu.

A 14ª CIPM realiza a operação denominada 'OM BANNA' que tem intensificado o policiamento ostensivo na região, como contou o major Roberto César, comandante da unidade.

"Trinta e quatro pessoas foram presas desde o início da operação. Também apreendemos drogas e recuperamos veículos com restrição de roubo. Esperamos seguir obtendo bons resultados", finalizou.