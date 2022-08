Suspeito é morto e outro é preso após tiroteio com agentes da PRF no Recôncavo

Um homem foi preso e outro morreu depois de uma troca de tiros com policiais rodoviários federais no sábado, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. Com eles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola, um revólver, 10 gramas de maconha e recuperou um veículo de passeio roubado.

Os agentes faziam uma ação de combate à criminalidade quando avistaram um HB20 trafegando na BR-101 e sinalizaram para o veículo parar, mas o motorista não obedeceu e aumentou a velocidade, saindo em fuga.

Os policiais seguiram o carro, que foi interceptado alguns quilômetros adiante. Os homens que estavam no carro começaram a atirar quando houve aproximação e houve uma troca de tiros.

Segundo a PRF, um dos homens foi ferido na troca de tiros e morreu no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, para onde foi socorrido.

O segundo homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Jucidiária com todo material apreendido com a dupla.