Suspeito é preso após atirar na ex e sofrer acidente de moto na Bahia

Um homem foi preso na noite da segunda-feira (6) pouco depois de atirar contra a ex-companheira na cidade de Capim Grosso, na Bahia. O suspeito foi capturado por uma equipe da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O crime aconteceu no bairro Jardim Araújo. O homem discutiu com a ex-mulher e saiu, retornando depois armado. Ele atirou nela, que ficou ferida na perna, e em seguida fugiu de moto.

"Logo após o ocorrido, iniciamos as buscas na região e um motociclista com roupas similares as do agressor passou por uma viatura em alta velocidade e perdeu o controle da motocicleta", explica o comandante da unidade, major Samuel Sampaio de Miranda.

Depois do acidente, o suspeito foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Município, onde a vítima também era atendida. O agressor acabou reconhecido e, após cuidados médicos, foi conduzido à Delegacia Territorial de Jacobina, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.