Suspeito é preso após matar homem por vingança em Planalto

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (10), depois de atirar e matar Eduardo Antônio Mendes da Silva, de 55 anos, na cidade de Planalto, na Bahia.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que o atirador suspeitava que Eduardo estava envolvido na morte do seu filho, que aconteceu no dia 5 de maio. Ele teria agido motivado por vingança.

O homicídio aconteceu por volta das 10h de ontem, na Praça João Gusmão Ferraz, no centro da cidade. Eduardo ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma equipe da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada e ao chegar no local encontrou já agentes da Polícia Civil, que prenderam o atirador.

A arma usada no crime foi apreendida pela equipe da delegacia e será perciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O preso foi encaminhado ao Conjunto Penal de Jequié. A unidade policial vai solicitar a prisão preventiva do suspeito.