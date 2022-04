Suspeito morto perto da Paraíso Perdido era líder do CV em Feira de Santana, diz PM

Um dos mortos durante confronto com a polícia nas imediações da Pousada Paraíso, na cidade de Jaguaripe, Agnaldo Neto, o MV ou Neto Talisca, era o principal fornecedor de drogas do Comando Vermelho (CV) na cidade de Feira de Santana. "Ele era o zero um da facção. Fazendo uma analógica, ele seria o presidente de uma empresa", declarou o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus.

Além de Agnaldo, morreu também o comparsa dele, identificado como Felipe, conhecido como Batoré.

Logo após o episódio, começaram a circular mensagens decretando um toque de recolher em Feira de Santana, principalmente no bairro Novo Horizonte, que é considerado o reduto do CV na cidade. "Mas não passou de boato. O policiamento foi reforçado e não registramos nenhum reflexo na rotina dos moradores e comerciantes", acrescenta o tenente-coronel. Segundo ele, o policiamento segue intensificado sob o comando do coronel Adalberto Piton, do Policiamento Regional Leste do 14° Batalhão de Santo Antônio de Jesus.

Duas blogueiras de Feira de Santana que estavam com os suspeitos mortos tentaram fugir numa caminhonete, mas acabaram presas. Com elas a polícia encontrou drogas e armas.