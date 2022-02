Suspeito por dois homicídios é preso em Simões Filho

Um suspeito por dois homicídios foi preso em flagrante na segunda-feira (31) em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, enquanto traficava drogas.

Investigadores da 22ª Delegacia prenderam o homem, que não teve nome divulgado, depois de denúncia de que ele estava traficando perto de uma praça no centro da cidade. Com ele, foram apreendidos 48 pinos plásticos com cocaína, seis pedras de crack e R$ 12, informou a Polícia Civil.

O suspeito foi levado à delegacia, onde foi descoberto que ele é investigado por dois homicídios. Um deles é o de Fernando Tavares Araújo, morto a tiros na porta de casa em setembro de 2020. O outro é a morte de Uanderson Ventura dos SAntos, também a tiros, dentro de um bar em novembro do mesmo ano.Os dois crimes aconteceram em Simões Filho.

Segundo o delegado Leandro Acácio, titular da 22ª DT, a prisão do suspeito enfraquece o tráfico na região e ajuda a encaminhar para elucidação dos dois homicídios.

“Ele confessou a autoria dos dois crimes. A partir do depoimento dele, iremos aprofundar as investigações e verificar a possibilidade da participação de outros comparsas”, explica. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está preso à disposição da Justiça.