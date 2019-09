Suspeitos de assalto são mortos pela PM na BR-324, em Feira

(Foto: Divulgação)

Dois suspeitos de assalto foram mortos pela Polícia Militar na BR-324, no trecho de Feira de Santana, na quinta-feira (19). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) a 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberem uma denúncia feita ao Centro Integrado de Comunicação (Cicom) de que havia homens roubando na rodovia.

Uma equipe da PM foi até a região para fazer rondas, até que localizaram os dosi suspeitos. Eles tentaram fugir em um veículo não identificado, mas foram alcançados. A SSP relata que houve uma troca de tiros entre a PM e os suspeitos, que foram baleados e, socorridos, acabaram morrendo.

"Eles atiraram contra a equipe, foram atingidos, socorridos mas não resistiram aos ferimentos. Os dois estavam com revólveres, calibres 38 e 32, e seis celulares das vítimas. O caso foi registrado na Delegacia de Sobradinho”, afirma o comandante da 66ª, major PM Fernando Cardoso.

Outro caso

Em Salvador, também na quinta, Emanuel Messias Paim Santos, 31 anos, foi preso suspeito de roubos em Águas Claras, perto do Posto Petróleo. Ele foi detido por equipes do Esquadrão Águia da PM. Com ele, foram apreendidos três celulares, 12 cartuchos intactos, R$ 51 e uma arma.

O major PM André Borges, comandante da unidade, disse que foram populares que relataram que um homem estava armado roubando nas proximidades do posto.

“Intensificamos as rondas no local, com a ajuda da comunidade, conseguimos flagrar Emanuel dentro de uma residência. Ele e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes”, diz.