Suspeitos de envolvimento em crime contra nutricionista já tinham passagem na polícia

O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, Maurício Moradillo, informou, nesta sexta-feira (29), que os dois homens indicados como suspeitos de participação na tentativa de assalto contra a nutricionista Esperança Cedraz, no Vale do Nazaré, já tinham passagem na polícia. Na manhã de hoje, o segundo acusado de ter participado do crime foi detido, o outro foi preso logo depois do ocorrido.

“Os dois já tinham passagem pela polícia. Bruno [primeiro suspeito preso] é um indivíduo de extrema violência, ele atua em uma localidade conhecida como Matança. Gilvan [suspeito detido nesta sexta] já cumpriu medida socioeducativa enquanto menor. Os dois possuem um histórico grande de violência e precisam ser analisados com bastante cautela pelo poder judiciário”, disse o delegado durante coletiva de imprensa.

O titular afirmou que a arma do crime ainda não foi encontrada e que é provável que a polícia realize uma reconstituição do crime para saber qual dos dois homens atirou na vítima. “Um aponta que foi o outro, Gilvan diz que foi Bruno que atirou na vítima e Bruno diz que foi Gilvan, só saberemos isso após a realização de exames complementares, perícias e reconstituição do crime”, explicou Maurício Moradillo.

A Polícia Civil informou que conseguiu chegar ao segundo acusado a partir da prisão de Bruno, que apontou Gilvan como o autor do disparo contra a nutricionista. A partir dessas informações a corporação realizou diligências e conseguiu localizar o segundo acusado.

“Fizemos uma busca e apreensão na casa de Gilvan e a vestimenta que ele indicou que estava usando no dia do crime não foi encontrada, ela serviria como prova também. Achamos uma pequena quantidade de droga para uso pessoal e de ilícito apenas isso. Ele estava escondido na casa de um parente no bairro da Liberdade”, contou o delegado.

O primeiro suspeito teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia e já se encontra no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Nesta sexta (29), Gilvan teve a prisão temporária cumprida quando foi com advogados se apresentar na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que investiga o caso. Segundo o delegado, a polícia vai pedir pela prisão preventiva de Gilvan após o interrogatório.

A Polícia Civil foi procurada para informar o nome completo dos suspeitos e para mais detalhes sobre o histórico dos dois, mas informou que “não dispõem do histórico dos presos e que, em obediência a Lei de Abuso de Autoridade, não dispõem e não divulgam a identificação de presos”.

Sobre o caso

Esperança foi baleada quando estacionava o carro na Rua Olga Benário, próximo do Hospital Santa Izabel, onde trabalha há 14 anos. Após ser baleada, ela chegou a pedir ajuda a pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico na própria unidade hospitalar. A nutricionista passou por cirurgias e recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na segunda-feira (25).

Nesta sexta (29), Rita Brandão, irmã da vítima, comentou que ela se recupera muito bem e que respondeu a todos os exames de forma positiva. "Ela permanece no hospital para um acompanhamento porque ainda precisa de alguns exames e de medicamento para algumas dores na região da bochecha, onde ela foi baleada. Esteticamente ela está perfeita. Estamos no aguardo e com muita fé de que ela terá alta na próxima semana", informou.

