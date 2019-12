Suspeitos de matar PM no Shopping da Gente morrem em troca de tiros

Acusados de matarem o policial militar Tiago Ribeiro Simões durante tentativa de assalto a uma joalheria no Shopping da Gente, em 29 de outubro, foram encontrados pela polícia. Na manhã desta quinta-feira (19), depois de localizados os suspeitos, equipes da PM foram cumprir o mandado de prisão. Os acusados resistiram, houve troca de tiros, que terminou na morte dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, Paulo Muniz da Silva e David Lucas Santos Galvão foram socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde foi constatado o óbito. No local onde os suspeitos estavam escondidos foi apreendido, uma Pistola Cal.45 LLAM, uma Pistola Berça Cal.9mm, duas granadas, além de uma quantidade de droga que ainda será contabilizada pela PM

No local, armas drogas e outros objetos foram apreendidos (Foto: Divulgação/SSP)

“Ao chegar no local as guarnições foram vistas pelos resistentes os quais passaram a efetuar disparos contra os policiais, momento em que reagiram a injusta agressão. Após a refrega foi feita a varredura no perímetro sendo localizado dois indivíduos ao solo, ambos portando pistolas de calibre restrito e duas granadas”, diz a nota da PM.