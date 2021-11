Suspeitos de roubo a banco são mortos pela polícia em Simões Filho

Três homens foram mortos durante um confronto com a polícia, na madrugada dessa quarta-feira (3), na estrada Cova da Gia, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo informações da polícia militar, uma equipe da Rondesp/RMS se deparou com cinco homens em um veículo e eles teriam disparado contra a viatura policial, levando a um confronto.

Em nota, a PM informou que, durante o confronto, dois dos integrantes do bando conseguiram fugir, enquanto os outros três permaneceram efetuando disparos contra os policiais militares. "Ao final do confronto, foram neutralizados os três resistentes, que ainda apresentando sinais vitais foram socorridos imediatamente para o hospital municipal de Simões Filho, contudo o médico plantonista informou os óbitos após a admissão na emergência hospitalar.

De acordo com a polícia, com o trio foram apreendidos uma pistola calibre .40, marca Hogus Grip, número suprimido, com um carregador, dois cartuchos do mesmo calibre intactos, um revólver marca Taurus calibre 38, número suprimido, com cinco cartuchos, dois intactos,

um revólver marca Taurus, número 0119127, com cinco cartuchos, dois intactos e duas emulsões explosivas preparadas para detonação. Foi apreendido ainda um veículo Volkswagen/Polo, placa PLK3A85, com restrição de furto/roubo, ostentando a placa adulterada PIK3A85;

duas balaclavas improvisadas e vestimentas camufladas.

Todos os objetos apreendidos foram apresentados na Corregedoria Geral da PMBA para serem juntados ao Inquérito Policial instalado para apurar o fato. O Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para realizar a detonação dos explosivos ativos. Ainda segundo a polícia, o material apreendido leva a crer que o bando pretendia realizar uma investida contra uma instituição financeira, felizmente interrompida pela intervenção policial.