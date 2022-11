Suspeitos são presos em flagrante após furtar carga de caminhão na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu cinco homens por furtar a carga de um caminhão, na noite da última sexta-feira (25), no quilômetro 501 da BR 101, próximo ao município de Uruçuca, sul da Bahia.

Por volta das 23 horas, um caminhão baú entrou na área do posto policial buzinando, momento em que a equipe visualizou 3 pessoas saltando do caminhão e entrando em um matagal. A vítima informou que estava sendo perseguida desde Uruçuca por um veículo Fiat/Palio de cor vermelha, e que ao imobilizar o veículo em um cruzamento, alguns indivíduos romperam o lacre e invadiram o baú do caminhão.

Diante da informação, a equipe realizou ronda a fim de localizar o veículo suspeito. Após alguns instantes, foi localizado um veículo de características semelhantes à descrição da vítima próximo a um posto de gasolina. Ao realizar uma fiscalização minuciosa, foram localizados os itens furtados do caminhão junto aos cinco ocupantes. Ao todo foram furtados 12 caixas de brinquedo, 5 embalagens com diversas canetas e 4 máquinas de cortar cabelo com pentes.

O material foi encaminhado juntamente com os suspeitos à Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente responderão pela prática de furto qualificado por concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo.