Suspensa desde o último sábado (13), travessia Salvador/Mar Grande é retomada

A Travessia Salvador-Mar Grande´, que estava suspensa desde o último sábado (13), teve as operações retomadas às 5h desta terça-feira (16), horário em que a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. De Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico foi feita no horário normal, às 6h30. A previsão é que os horários durante o dia sejam sempre de meia em meia hora.

Seis embarcações estão em tráfego e o fluxo de passageiros nos terminais é tranquilo. A última saída de Salvador, hoje, está programada para as 19h30. De Mar Grande, a última embarcação deixará o Terminal de Vera Cruz às 18. A Travessia Salvador/Mar Grande estava suspensa desde às 8h de sábado (13) devido ao mau tempo, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos.

Como as condições de navegação ainda não estão normais no percurso marítimo entre Salvador e a Ilha de Tinharé, as viagens da capital para o Morro de São Paulo vão continuar sendo feitas hoje com conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica, ou em Bom Despacho, quando a conexão ocorre através do Sistema Ferry-Boat.

Com conexão em Itaparica, os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro. Já através do Sistema Ferry-boat, os passageiros embarcam no Terminal de São Joaquim, em Salvador, e no Terminal de Bom Despacho seguem de ônibus também até a Ponta do Curral e fazem a travessia até o Morro.

Quando feita com conexão, a viagem dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os horários são os seguintes, saindo de Salvador: 9h, 10h30 e 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo, 9h, 11h30, 14h e 15h. As escunas de turismo ainda não operam nesta terça-feira devido às chuvas. Estão suspensas desde sábado e a previsão é que retomem amanhã o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.