Suspenso, Dalton passa confiança para substituto: 'Sabe o que fazer'

O goleiro Dalton, responsável por fazer defesas impressionantes que seguraram o placar de 2x1 sobre o Mirassol, está suspenso e desfalcará o Vitória no jogo que decidirá a classificação ou não do time para a segunda fase da Série C, sábado (13), às 17h, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão. Ele passa o bastão para Yuri.

Sai um goleiro experiente de 35 anos, entra um novato de 21 e que disputou só 10 jogos como profissional, nenhum este ano. Responsabilidade e oportunidade para Yuri, que começou a Série C como terceiro goleiro rubro-negro. Lucas Arcanjo sofreu uma grave lesão após 13 rodadas, Dalton disputou as cinco partidas seguintes e ele entra na última rodada, logo depois de o titular fechar o gol.

Yuri jogará sua primeira partida pelo time principal no ano

(Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

Escalado para dar entrevista nesta terça-feira, quando o elenco se reapresentou na Toca, Dalton passou confiança ao colega. “Yuri sabe o que fazer. Ele sabe da responsabilidade, é um cara consciente. Pelas conversas que a gente tem na concentração, ele demonstra isso”, comentou.

“A carga emocional desse jogo vai ser muito grande, tanto para nós quanto para o Brasil. São extremos, um vai ter a glória, o outro vai ter a derrota. Eu acredito que será um jogo difícil sim. Da mesma forma que a gente quer conquistar essa vaga, eles querem fugir do descenso. Eu acredito que será, não um jogo aberto, mas um jogo mais franco”, analisou Dalton.

O time gaúcho está em 18º lugar e, assim como o Vitória, depende de uma combinação de resultado para alcançar o objetivo, que no caso do Brasil é evitar o rebaixamento à Série D. Precisa ganhar no Barradão e que o Floresta perca do Paysandu em Belém.

O goleiro suspenso falou também da atmosfera positiva que a torcida criou antes e depois da vitória sobre o Mirassol, quando foi ao aeroporto prestigiar o elenco no embarque e no desembarque. Ele quer que isso se repita diante do Brasil.

“O torcedor tem que entender que esse apoio é fundamental para nós. Partindo de sexta-feira no nosso embarque. Nós somos seres humanos antes de ser atleta, a gente sente essa vibração, o apoio. Eu duvido que alguém não tenha se arrepiado naquele momento. É sentimento, é emoção, é coração, e a gente carrega isso. O retorno, surreal. Eu acho que seria difícil eu mensurar em palavras o que senti, o que nós sentimos. E pro jogo de sábado a gente tem que ter o controle emocional. Sabedoria para usar isso em nosso benefício, como a gente tem usado, mas entendendo que o jogo é dentro de campo”, disse Dalton, que dessa vez estará fora devido à suspensão. Cabral, de 21 anos, será o reserva de Yuri.