Suspenso, Dionísio desfalca o Vitória contra o Altos

O Vitória terá um novo rosto na área técnica diante do Altos, no jogo de sábado (25), às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Com a demissão de Fabiano Soares após a derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, na noite deste domingo (19), um novo profissional estará à frente do time na 12ª rodada da Série C do Brasileiro. Independentemente de quem seja, não poderá contar com Dionísio. O meia levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Em compensação, cinco jogadores que ficaram fora do jogo contra o Botafogo-SP estarão novamente à disposição. O lateral direito Alemão, o zagueiro Mateus Moraes, os volantes Léo Gomes e João Pedro, e o meia Eduardo cumpriram suspensão.

Com 11 pontos, o Vitória está na 16ª colocação da tabela da Série C. Pode perde uma posição no complemento da rodada, nesta segunda-feira, e entrar na zona de rebaixamento. Para isso, o Floresta precisaria vencer o Volta Redonda, dentro de casa.