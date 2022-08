Suspenso, Eduardo desfalca o Vitória contra o Mirassol

O Vitória terá um desfalque importante no jogo contra o líder da Série C do Brasileiro. Suspenso após levar o terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo não vai enfrentar o Mirassol no próximo domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo.

A partida é válida pela penúltima rodada da fase classificatória do campeonato. O time paulista já tem vaga assegurada, mas o Leão ainda tenta conseguir a dele. O rubro-negro é o 10º colocado, com 23 pontos, dois a menos que a Aparecidense, que ocupa o 8º lugar, com 25. Apenas os oito primeiros avançam.

Aos 22 anos, Eduardo é titular absoluto do time de João Burse e uma das principais peças de articulação de jogadas. Ele começou em campo nos seis jogos comandos pelo treinador. Nesta temporada, o meia vestiu a camisa do Vitória 26 vezes e marcou dois gols.

Recém-chegado à Toca do Leão, Gabriel Honório é um dos candidatos à vaga. Foi ele quem substituiu Eduardo no decorrer do segundo tempo do empate em 2x2 com o ABC, domingo (31), no Barradão. Alan Pedro, escalado no lugar de Rafinha, machucado, diante do time potiguar, também é opção para a função, bem como Gabriel Santiago.

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (1º), quando iniciou os preparativos para o jogo contra o Mirassol.