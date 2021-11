Suspenso, Fernando Neto desfalca o Vitória contra o Cruzeiro

Diante do Cruzeiro, o técnico Wagner Lopes não poderá repetir a escalação do time que venceu o Vasco por 3x0, na noite de quarta-feira (10), em São Januário, no Rio de Janeiro. O volante Fernando Neto desfalcará o Vitória no jogo das 19h de domingo (14), no Barradão, válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogador levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Em compensação, o treinador do Leão poderá contar com o meia Bruno Oliveira, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão. A tendência, inclusive, é que ele ocupe a vaga de Fernando Neto. Neste caso, o Vitória voltaria a atuar com um meio-campo formado por João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira.

Quem ainda não tem presença garantida entre as opções no banco de reservas é o atacante Hitalo. O prata da casa, autor do gol do empate em 1x1 com o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, lesionou o joelho esquerdo no último domingo (7) durante um treinamento na Toca do Leão, está em recuperação e ainda será reavaliado pelos médicos do clube.

A delegação do Vitória retorna do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (11) e terá folga no restante do dia. A preparação para o jogo contra o Cruzeiro será iniciada na manhã de sexta-feira (12), na Toca do Leão.

O triunfo contra o Vasco fez o Vitória deixar a vice-lanterna da Série B, subir para a 18ª posição, somar 37 pontos e ficar a apenas um do Brusque, primeiro time fora do Z4. A rodada ajudou. O rubro-negro ultrapassou o Confiança, que tem 35 pontos após empatar sem gols com o Náutico. Ambos com 38 pontos, Brusque e Londrina, 16º e 17º colocados, respectivamente, perderam seus jogos contra Cruzeiro e CRB. Adversário da vez, o Cruzeiro ocupa a 10ª posição, com 46 pontos.