Suspenso, Nino Paraíba desfalca o Bahia contra o São Paulo

Titular nos últimos 11 jogos do Bahia, o lateral-direito Nino Paraíba vai desfalcar o tricolor na próxima partida, domingo (19), às 11h, contra o São Paulo, no estádio Morumbi. O jogador levou o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1x0 para o Athletico-PR, no último domingo (12), na Arena da Baixada. Suspenso, o jogador abre caminho para Ezequiel. Substituto imediato da posição, ele deve estrear com a camisa tricolor diante da equipe paulista.

Contratado no final de abril junto ao Fluminense, Ezequiel foi relacionado para os últimos quatro jogos do Bahia, mas não saiu do banco de reservas. Ele não joga desde o dia 3 de abril, quando foi titular com a camisa da equipe carioca no empate sem gols com o Luverdense, pela Copa do Brasil. Nessa temporada, Ezequiel entrou em campo 13 vezes, 10 como titular, e marcou um gol.