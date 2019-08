Sustentabilidade e Inovação são temas do Dia do Bem Fazer 2019

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) em parceria com o Parque Social realiza no dia 18 de agosto, a partir das 8h, a 10ª edição do Dia do Bem-Fazer, evento de voluntariado coorporativo que vai beneficiar diversas pessoas. Serão realizadas atividades concentradas nas áreas da educação, sustentabilidade, solidariedade, inovação, educação ambiental, inclusão e transformação social.

As ações serão desenvolvidas simultaneamente no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador, com oficinas de reciclagem e doação de mudas; no Parque Social, com bate papo sobre sustentabilidade, inauguração do Núcleo de Psicologia e instalação de um Biodigestor, equipamento responsável por renovar resíduos orgânicos em energia renovável e fertilizante líquido; e finalizará com uma visita guiada ao Centro Municipal de Inovação Colabore, primeiro coworking público da cidade que abrigará projetos inovadores que possuam impacto social.

A presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, disse estar honrada com o fato de a instituição ser parceira mais uma vez da iniciativa "tão louvável da Camargo Corrêa".

“Essa iniciativa a cada ano vem se renovando e mudando a forma de empreender ações voluntárias deixando um legado importante de transformação social nas comunidades em que atuam e, para além disso, tem responsabilidade social e um olhar voltado para a agenda da ONU e seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nós do Parque Social ficamos muito feliz em participar”, afirma Rosário.

De acordo com o diretor do ICC Kalil Farran as mobilizações dos voluntários para a realização do dia do Bem Fazer já começaram. “Nestes 10 anos o Dia do Bem-Fazer vem deixando sua marca de mobilização, transformação e bons resultados em cada uma das localidades onde acontece, pela união de seus voluntários e crença que nos próximos anos estaremos juntos novamente em prol do progresso social. Evoluímos junto com os anseios e necessidades de nossa sociedade”, destaca.

Sobre o Dia do Bem Fazer

O Dia do Bem-Fazer acontece no último domingo do mês de agosto desde 2009, próximo ao Dia Nacional do Voluntariado, que é celebrado no dia 28 de agosto. O objetivo do Dia do Bem-Fazer é estimular e apoiar os profissionais das empresas do Grupo Camargo Corrêa na realização de ações voluntárias em prol das comunidades onde atuam, além de promover e divulgar a cultura do voluntariado.