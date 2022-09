Suzano anuncia investimento de R$ 20 bilhões em construção de planta de celulose

A Suzano está em curso com o maior investimento privado do país para a construção de uma nova planta de celulose no Mato Grosso do Sul, com valor de R$ 20 bilhões. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das principais produtoras de papéis da América Latina, a empresa anunciou também a construção de uma nova fábrica de papel sanitário no Espírito Santo – um investimento de, pelo menos, R$ 600 milhões.

“A Suzano tem atuado ativamente em soluções inovadoras para o desenvolvimento de insumos renováveis aplicados a diversos negócios, o que chamamos de inovabilidade - que é justamente inovar de forma sustentável”, afirmou Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano S.A.

“Temos, ainda, como meta pública, ofertar mais de 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável até 2030, para substituir o plástico e outros derivados do petróleo. Por isso, estamos em constante pesquisa para desenvolvimento de produtos advindos da natureza, especificamente do eucalipto, nossa matéria-prima clássica”, revela a executiva baiana.

“Nesse sentido, firmamos uma parceria com a finlandesa Spinova e até dezembro teremos uma nova fábrica implantada na Finlândia para produção de tecido produzido a partir do eucalipto, como alternativa sustentável a outros de maior impacto ambiental, como o algodão e o poliéster”, completou Mariana. A executiva esteve presente, sexta-feira passada, no Fera Palace Hotel, em Salvador, onde assistiu a palestra de Leandro Karnal promovida pelo portal Alô Alô Bahia.

