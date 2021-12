Tá acabando! Confira o que abre e fecha no Réveillon em Salvador

Com a chegada do fim de ano, estabelecimentos como shoppings, centros de compras e supermercados costumam anunciar horários de funcionamentos especiais. Confira como será o acesso a estes locais neste Réveillon.

SHOPPINGS

Shopping Bela Vista

30/12 (quinta): funcionamento normal, das 9h às 22h

31/12 (sexta): das 9h às 18h;

01/01/2022 (sábado): lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h.

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site www.centromedicobelavista.com.br

Shopping da Bahia

Quinta (30) 9h às 22h: lojas, alimentação e lazer

Sexta (31) 9h às 17h: lojas, alimentação e lazer

Salvador Shopping:

30 de dezembro: 9h às 22h

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2022: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

Salvador Norte Shopping:

30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação: abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping Paralela

30/12 (quinta) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 09h às 22h.

31/12 (sexta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 09h às 17h.

01/01 (sábado) - Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

Center Lapa

30/12: Funciona das 9h às 21h

31/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h. O cinema não funcionará.

01/01: Não haverá funcionamento.

Shopping Piedade

- Quinta-feira (30.12): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 21h

-Sexta-feira (31.12): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 18h

-Sábado (01.01): Fechado

-Domingo (02.01): Fechado

-Segunda (03.01): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 21h

Shopping Itaigara:

Dia 30 (quinta) 9h às 21h

Dia 31 (véspera de réveillon), das 9h às 15h



Shopping Paeo

Funcionamento dos dias 24 e 31 de dezembro:

. Lojas e quiosques: 09h às 17h

. Restaurantes: funcionamento a partir das 12h

Funcionamento dos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro:

. Lojas e quiosques: Fechados

. Restaurantes: Funcionamento opcional a partir das 12h



Shopping Barra

Confira os horários:

• 30/12 (quinta) - Horário de funcionamento será normal, de 9h às 22h.

• 31/12 (sexta) - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

• 1 de janeiro (sexta) -Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli terão o funcionamento facultativo.

Nas datas não mencionadas (de 26 a 30/12), o horário de funcionamento será normal, de 9h às 22h.



Boulevard Camaçari

Lojas:

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechadas.

- Domingo (2): âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), das 13h às 21h; as demais abrem das 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer:

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 11h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): das 12h às 20h.

- Domingo (2): das 12h às 21h.

Academia:

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 6h às 12h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): das 8h às 14h.

Cinema:

Conforme a programação (confira aqui).

SAC:

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): fechado.

- Sábado (1º, Ano Novo): Fechado.

- Domingo (2): Fechado.

Cartórios do 1º e 2º ofício de notas de Camaçari:

- Quinta (30) e sexta (31, véspera de Ano Novo): fechados

- Sábado (1º, Ano Novo): fechados.

- Domingo (2): Fechados.

SUPERMERCADOS E OUTROS CENTROS DE COMPRAS

GBARBOSA

30/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

San Martin e Guarajuba – das 7h às 22h

Brotas, Pau da Lima e Cabula – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

31/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima e Cabula - das 7h às 18h

Brotas – das 6h30 às 18h

Guarajuba – das 6h às 18h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

01/01

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula, Brotas e Horto Bela Vista – Fechadas

Guarajuba – das 10h às 18h

Perini

Pituba, Vasco da Gama e Graça

30/12 - das 6h30 às 21h

31/12 – das 6h30 às 18h

01/01 - Fechadas

Café Costa Azul

30/12 – das 7h às 22h

31/12 – das 7h às 18h

01/12 - Fechada

Guarajuba

30/12 – das 7hàs 20h

31/12 – das 7h30 às 18h

01/12 - Fechada

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Assaí

No sábado (1º) todas as unidades estarão fechadas. Veja os horários da sexta (31)

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA) Das 06h às 17h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS) Das 07h às 17h

ASSAÍ PARIPE Das 07h às 17h

ASSAÍ MUSSURUNGA Das 07h às 17h

ASSAÍ LAURO DE FREITAS Das 07h às 17h

ASSAÍ CAMAÇARI Das 07h às 17h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA Das 07h às 17h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA) Das 07h às 17h

ASSAÍ PAULO AFONSO Das 07h às 17h

ASSAÍ SERRINHA Das 07h às 17h

ASSAÍ JUAZEIRO Das 07h às 17h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA Das 07h às 17h

ASSAÍ JEQUIÉ Das 07h às 17h

ASSAÍ GUANAMBI Das 07h às 17h

ASSAÍ ILHÉUS Das 07h às 17h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM Das 07h às 17h

ASSAÍ ITAPETINGA Das 07h às 17h

ASSAÍ BARREIRAS Das 07h às 17h

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechadas

Lauro de Freitas

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechada

Ferreira Costa

Na sexta-feira (31), o home center funciona apenas das 8h às 14h e no dia 1º de janeiro, estará fechada. *No domingo (02/01), a loja reabre das 8h30 às 17h*. Mais informações no Instagram e no site https://www.ferreiracosta.com.

TRAVESSIAS

Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador – para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador – _5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os horários para Morro de São Paulo saindo do Terminal Náutico, em Salvador, são os seguintes: às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 113 e a viagem dura em média 2 horas e 20 minutos.

FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS

Dia 31 (sexta-feira): Mercado Popular (6h às 12h); Mercado do Bonfim (8h às 14h); Nacs de Itapuã (7h às 14h); Mercado das Flores: (8h às 14h); Mercado Dois de Julho (8h às 14h); Mercado de Itapuã (8h às 15h); Nacs de Periperi (7h às 17h); Mercado de Cajazeiras (8h às 14h); Mercado São Miguel (8h às 14h); Mercado Modelo (8h às 15h); Mercado da Liberdade (8h às 15h); Mercado Jardim Cruzeiro (8h às 17h); Mercado Municipal de São Cristóvão (8h às 16h); Mercado de Fazenda Coutos (8h às 17h).

OUTROS SERVIÇOS

Lotéricas:

- Quinta-feira (30/12) das 9h às 19h (horário estendido)

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): fechada.