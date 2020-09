Taça da Copa Libertadores ficará em exposição em Salvador

Conquistada pelo Flamengo após uma virada incrível sobre o River Plate no ano passado, a taça da Copa Libertadores chegará a Salvador neste fim de semana. Em tour por capitais brasileiras, a réplica do troféu ficará à mostra a partir de sábado (5), no Shopping Paralela.

A taça estará no o 2º piso do centro de compras, no espaço Nação Rubro Negra, que é a rede de lojas oficiais do Flamengo. Até o dia 25 deste mês, os torcedores poderão conferir de perto o sonhado caneco e tirar fotos com ele. O shopping fica aberto das 12h às 20h de segunda a sábado.

"O futebol é paixão nacional e estamos felizes de receber esse símbolo máximo da Libertadores, além de criar a possibilidade do nosso cliente viver essa experiência”, diz a gerente de marketing do Paralela, Renata Sousa.