Tais Araújo posta foto sem make e celebra naturalidade: 'Nem sempre glamourosa'

A atriz, apresentadora e modelo Tais Araújo, 41 anos, acordou inspirada neste domingo (6). A artista fez uma selfie sem maquiagem ou filtro celebrando a naturalidade e a compartilhou em seu perfil no Instagram.

"Quem é essa? Pasmem! Taís Bianca Gama de Araujo Ramos, eu mesma. Resolvi postar essa foto meio bagaceira com a cama por fazer porque essa também sou eu. Nem sempre glamourosa (como podem ver), pra dizer que vocês não conversam com uma agência ou um robô, vocês falam comigo", escreveu a atriz na legenda do post.

Tais afirmou que faz o posssível para estar próxima de seus fãs e agradeceu o carinho que sempre recebe deles.

"Pode ser que alguma coisa passe despercebida, afinal, vocês são mais de 10 milhões! Mas estou aqui e faço o que posso para prestar atenção em tudo em meio a correria de trabalho, maternidade, casa, cuidados diante do isolamento e afins", prosseguiu ela.

"Obrigada pelo carinho, compreensão e paciência com meus processos de aprendizagem. Vocês são demais. Ótimo domingo!", finalizou.