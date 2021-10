Talentos empreendedores em dose dupla: conheça as gêmeas Júlia e Clara

Elas são gêmeas e descobriram, desde muito cedo, que ajudar o outro pode ser um excelente negócio. A mãe de Ana Júlia e Ana Clara, Iraildes Chagas, conta que com apenas três anos elas descobriram que guardar dinheiro no porquinho permitia realizar sonhos.

Aos cinco anos, todas as balas que ganhavam viravam kits para serem comercializados. Os desenhos feitos também iam parar em molduras e viravam promoções para amigos e parentes. “O objetivo delas era montar o Grupo Gêmeas Geniais (@gemeas.geniais), o GGG, e conseguir organizar eventos que, por sua vez, gerassem recursos para ajudar animais abandonados e pessoas necessitadas”, conta a mãe orgulhosa.

Os eventos, por sua vez, divulgavam os talentos infantis, fazendo com que as iniciativas contemplassem vários públicos. Quando questionada de onde veio esse talento para a economia solidária, a mãe é rápida em dizer que esse é um talento das filhas, que terminou sendo reforçado por uma cultura familiar de participar dos eventos sociais da igreja, além da vocação materna para a educação.

“Embora nenhuma das duas tenham acompanhado esse período, eu tive escola por muito tempo, meu pai, avô das meninas, é um homem muito empreendedor e a avó materna teve comércio. Hoje, o pai delas possui uma fábrica de picolé e as gêmeas se envolvem muito, acho que tomariam conta se tivessem idade para isso”, diz Iraildes.

A história das gêmeas, as conquistas, os desafios, o apoio familiar para lidar com um negócio baseado nas redes sociais serão alguns dos assuntos abordados com Flávia Paixão, durante o programa ao vivo Empregos e Soluções que, no mês de outubro, vai abrir espaço para as experiências desses pequenos empreendedores no tamanho, mas com talentos gigantescos.

O bate-papo terá início às 18h, na página do Jornal Correio no Instagram. Quem não puder participar, não precisa se preocupar porque o programa fica gravado para ser assistido a qualquer momento. O Empregos e Soluções apresenta, semanalmente, histórias inspiradoras de empreendedorismo em diversos segmentos.