Talibã pede que Rússia e Ucrânia resolvam crise de forma pacífica

O regime do Talibã, que retomou de forma violenta o comando do Afeganistão em 2021, se manifestou sobre a invasão russa na Ucrânia e pediu uma saída pacífica e por meio do diálogo. A declaração foi postada no Twitter pelo porta-voz do grupo terrorista nesta sexta-feira (25). Eles pediram que Ucrânia e Rússia salvaguardem a vida de estudantes e imigrantes afegãos na Ucrânia.

“Todas as partes precisam desistir de tomar posições que possam intensificar a violência”, defendeu o grupo terrorista.

Após o colapso do governo do Afeganistão, apoiado pelo ocidente em Agosto, os militares ucranianos evacuaram quase 100 afegãos para Kiev, capital ucraniana que está sob ataque russo.

Nesta quinta-feira (25) diversas populações da Europa foram às ruas se manifestar contra a invasão. Na Rússia, o governo promete que os cidadão que participarem de protestos podem levar processos por acusações criminais.