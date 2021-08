Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com covid-19; ator foi intubado

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na tarde de dessa sexta-feira (6) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações da covid-19, e teve que ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal ‘O Dia’, segundo a qual o ator teve que ser intubado e vai precisar fazer hemodiálise.

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está internada. O estado de saúde dela é menos grave e ela está recebendo atendimento médico em um quarto particular no mesmo hospital.

Vacinados

Tarcísio e Glória receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 em março deste ano em Porto Feliz, interior de São Paulo.

"Não podemos nos descuidar. Ainda devemos usar máscara e manter o distanciamento social", escreveu o ator em uma rede social.

Foto: Reprodução

A primeira dose havia sido aplicada no dia 16 de fevereiro, em esquema drive-thru, na mesma Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila América.

Trajetória

Tarcísio Meira nasceu em São Paulo (SP) no dia 5 de outubro de 1935. Estreou na Globo em 1967 e trabalhou em mais de 60 programas, entre minisséries, especiais e novelas.

Atriz de teatro, televisão e cinema, Glória Menezes nasceu em Pelotas (RS). Na Globo, estreou em 1967 com a novela 'Sangue e Areia'. Atuou em mais de 40 telenovelas na emissora.

Tarcísio e Glória são casados há mais de 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho. Com informações do G1.