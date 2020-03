Tarifa de ônibus no valor de R$ 4,20 começa a valer na quinta em Salvador

A nova tarifa de ônibus, no valor de R$4,20, começa a valer a partir desta quinta-feira (12), em Salvador. A informação foi divulgada pela prefeitura, na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com a prefeitura, o reajuste foi possível após as empresas assegurarem a continuidade da renovação da frota, com a chegada de 300 novos ônibus com ar-condicionado este ano. A atualização da tarifa está prevista em contrato com as empresas de transporte público.

No ano passado, Prefeitura, empresas de transporte e Ministério Público da Bahia (MP-BA) assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que garantia, entre outros pontos, a renovação da frota com a chegada de mil novos ônibus climatizados até 2022, sendo 250 por ano.

Após várias rodadas de negociação, foi assinado, na noite dessa segunda-feira (9), um aditivo ao TAC estabelecendo a entrega de 300 ônibus com ar-condicionado em 2020, sendo 50 (da CSN) até maio e o restante até setembro.