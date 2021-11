Tarifas do ferry-boat aumentam nesta segunda (8); veja novos preços

Quem tem o costume de usar o sistema Ferry-boat já vai pagar mais caro pelas passagens a partir desta segunda-feira (8). O reajuste no valor dos bilhetes será de 10,72%, segundo anunciou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (6). Com o reajuste, o passageiro pedestre passa a pagar R$5,60 no período de segunda a sexta, ao invés de R% 5,50. Já nos fins de semana e feriados, o valor aumenta de R$6,70 para R$7,40.

A tarifa também afeta quem utiliza o ferry de carro. O reajuste aumentou a tarifa dos veículos de pequeno porte de R$45,70 para R$50,60, de segunda a sexta, e de R$64,70 para R$71,70 aos sábados, domingos e feriados. Já os veículos grandes, que antes pagavam R$ 58,40, passarão a pagar R$64,70 em dias de semana. O valor também sobe de R$ 82,50 para R$91,40, aos fins de semana e feriados.

Segundo documento publicado pela Agerba, o índice do reajuste tem como base a correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e variação no preço do combustível. Segundo o órgão, o aumento é necessário devido ao aumento no preço do diesel marítimo, que sofreu aumento de 35,8% desde o último reajuste.