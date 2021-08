Tarifas do pedágio do sistema BA-093 sobem a partir de segunda (2); veja valores

As tarifas do pedágio do sistema BA-093 serão reajustadas a partir da segunda-feira (2). A anúncio foi feito pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) em publicação no Diário Oficial do Estado deste sábado (31). O aumento é de 3,302%. De acordo com a Agerba , o reajuste anual está previsto no contrato de concessão da administração da via.

A Agerba detalhou ainda que o último reajuste autorizado aconteceu em novembro 2018. Agora, a tarifa mais barata passa de R$ 4,732 para R$ 4,888.

O consumidor paga tarifa arredondada, com alteração do valor de R$ 4,70 (atual) para R$ 4,90 (tarifa reajustada). Este valor é aplicado em todos os dias da semana, para automóveis.

O Sistema BA-093 é administrado pela Concessionária Bahia Norte (CBN), composto por um sistema de sete rodovias. No trecho estão as estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 132 km de extensão.

