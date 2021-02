Tatá Werneck contesta ação da RedeTV!: 'para eles a piada só tem graça com os outros’

A apresentadora e humorista Tatá Werneck apresentou à Justiça, nesta sexta (19), sua contestação contra uma ação, movida contra ela pela RedeTV!. No ano passado, a humorista fez uma piada envolvendo a emissora, no Prêmio Multishow. Na premiação, Tatá disse que o vestido escolhido para o evento custava "uma grade da emissora".



O UOL teve acesso à contestação UOL feita pelos advogados de defesa de Tatá Werneck, Ricardo Brajterman e Pedro Clarino. Para a defesa, o processo movido pela emissora "entrará para a história do judiciário brasileiro como motivo de chacota".



Os advogados ainda lembram que a emissora paulista abriga programas humorísticos, inclusive contestados, como o Pânico na TV, e afirmou que diante da ação, para a Rede TV! a piada só tem graça com os outros.



"Por se tratar da primeira ação do país em que uma emissora de televisão, que explora 'programas humorísticos' —como o controverso 'Pânico' — processa uma humorista que a colocou como personagem em uma de suas piadas. Ou seja: para a RedeTV! a piada só tem graça se é feita com os outros!".



A emissora pede uma indenização de R$ 50 mil na Justiça. Para a defesa, caso o processo movido pela emissora seja julgado como procedente, isso acabaria ferindo a liberdade de expressão e que "ninguém poderia mais criticar a RedeTV!, mesmo que em forma de piada".



Os advogados lembram ainda que a situação financeira da RedeTV! é de conhecimento público e cita como exemplo uma entrevista de Marcelo de Carvalho, vice-presidente da emissora, ao jornalista Maurício Stycer, do UOL, em 2017, onde o gestor diz que vende horário da grade de programação para igrejas para não quebrar.