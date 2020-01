Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram três anos juntos com declarações

O casal Tatá Werneck e Rafael Vitti comemora três anos de relacionamento nesta segunda-feira, 13, e ambos aproveitaram a data para trocar declarações de amor em rede social. "Achei meu amor no meio do julgamento dos outros, que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário, a mulher mais nova, seria quase um 'troféu') . Achei meu amor no meio de um monte de medo. Achei meu amor porque reconheci nele o que eu mais queria: paz", escreveu Tatá na publicação feita no Instagram.



Desde 2017, a apresentadora rebate críticas ou comenta sobre a diferença de idade entre ela e Vitti. "Quando eu comecei a namorar o Rafa, eu sofri um preconceito, como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar porque a gente está junto. 'É interesse?' É só amor, não tem nada além disso", explicou ela em 2018.



Dirigindo-se ao companheiro, Tatá disse: "meu amor, você sem dúvida é a melhor pessoa com quem eu poderia querer multiplicar minha vida. Que nos multipliquemos por aí. Que deixemos nossa família crescer. Que saibamos respeitar nossos sonhos como casal e individuais. Que mantenhamos nosso riso!".



O ator Rafael Vitti também se declarou para a amada na mesma rede social. "Parece pouco, mas muita coisa aconteceu nesses três anos e a gente evoluiu, juntos e individualmente. (...) A gente discute, discorda, briga, mas o que a gente mais faz é dar risada juntos!", escreveu ele.



O artista também citou a filha do casal, agradecendo Tatá pela menina. "Te amo muito! Que a gente tenha sabedoria para aproveitar o melhor de nós e seguirmos juntos", completou.