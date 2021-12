Tatá Werneck lamenta morte da avó: 'Tive medo deste dia desde criança'

A humorista Tatá Werneck informou na quinta-feira (30) que a avó, Hermelinda Arguelhes, morreu. Apelidada pela neta de "Denguinho", ela aparecia em quadros do Trolalá, programa que Tatá comandava na MTV.

"Esse sempre foi meu maior medo desde criança: perder minha avó, 'Denguinho'. Minha alma gêmea. Minha melhor amiga. Minha confidente. A mulher que me ensinou a ter fé. A mulher que me ensinou a ser forte. Achei que não fosse suportar. Cheguei a desmaiar", iniciou Tatá em um texto emocionado no Instagram.

Na publicação, ela postou um vídeo com a participação da avó no quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, com um depoimento para a neta.

"Eu queria ter forças para você ir embora segurando a minha mão. Mas sou medrosa. Achei que não fosse ter coragem. Mas você me esperou. Esperou que eu me fortalecesse. Ela me disse que só iria embora quando todo mundo tivesse feliz. Um dia antes do ano novo", continuou Tatá.

Ela finalizou: "Estou pronta para seguir com tudo que me ensinou. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo mais do que qualquer abraço, beijo ou declaração que possa ter conseguido fazer. Eu te amo por todas as vidas".

No Twitter, ela escreveu que agora ficará "deprimida por um tempo". "O maior medo da minha vida era perder meu denguinho. Eu não tenho mais medo de nada. Mas provavelmente ficarei deprimida um tempo. Pq tá foda. Só quem eh próximo a mim sabe do meu amor visceral por ela. Beijos amigos. Que 2022 seja um ano de alegria em nome de Jesus", postou.

Vários famosos deixaram mensagens de solidariedade para Tatá, como a cantora Maria Gadu, a atriz Nathalia Dill e a modelo Carol Trentini, entre outros.