Tatuador de Richarlison defende tatuagens que viraram meme 'Ele se amarrou'

Richarlison eternizou na pele uma homenagem à seleção brasileira. Ele tatuou seu rosto, de Neymar e Ronaldo. O desenho, no entanto, viralizou nas redes sociais, inspirando memes, críticas e piadas.

A tatuagem foi feita pelo tatuador brasileiro Dom, que mora em Londres. Em entrevista ao SBT, ele defendeu o seu trabalho.

"A finalização da tatuagem ficou muito maneira. Ele (Richarlison) se amarrou e gostou muito, e é isso que importa. E assim a gente vai. Postaram sobre a velocidade (com que a tatuagem foi finalizada), printaram a foto inacabada e com um ângulo torto, porque ele estava deitado ainda...", reclamou o profissional.

Dom ressaltou que a ideia do desenho veio do próprio Richarlison. "A gente sentou para conversar, ele me mostrou as fotos, pegou umas fotos do Ronaldo antigas e do Neymar também, na época da primeira olimpíada, e a frase do Pelé. A gente trabalhou e, na verdade, foi ele que escolheu muito. Ele tem essa questão, mas ele gosta muito (dos jogadores), e ele escolheu a armação", explicou.

Dom é conhecido por já ter tatuado outros jogadores, além de famosos. No seu rol de clientes, nomes como a funkeira MC Mirella, o rapper L7nnon e o jogador Antony.

Por ser uma tatuagem grande, Dom contou com a ajuda de PK, outro tatuador, para terminar o trabalho. Ele também se pronunciou após as polêmicas.

"O homem está feliz", diz o tatuador, em referência a Richarlison. "Então, se o homem está feliz, a gente também está. A gente está muito feliz com o resultado apresentado até agora. Pode ter certeza que assim que a gente finalizar esse projeto, a gente vai estar postando, vamos ver o resultado final, tá bom?!", comentou, frisando que ainda faltam retoques no desenho.