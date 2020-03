Taxas de juros disparam mais de 70 pontos em meio à alta de mais de 3% do dólar

A curva de juros tem uma abertura acentuada nesta segunda-feira, 9, refletindo o ambiente de muita aversão a risco no exterior e alta de mais de 3% do dólar ante o real. Além disso, o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse que "é importante reforçar que atual estágio segue recomendando cautela na política monetária". Nas máximas, a alta é até 71 pontos-base nos trechos médios e longos. Os curtos chegaram a subir 30 p.b.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia a 4,070% (máxima de 4,120%), de 3,839% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 avançava a 5,37% (máxima de 5,79%), de 5,08%, enquanto o DI para janeiro de 2025 subia a 6,36% (máxima de 6,75%), de 6,04% no ajuste de sexta-feira, 6.