Taxista é esfaqueado após ser assaltado por passageiros no Calabar

O taxista Luiz Antônio Andrade Ribeiro, 60 anos, sofreu uma tentativa de assassinato, após ter sido roubado na madrugada desta quarta-feira (26), no bairro do Calabar, em Salvador. A vítima conseguiu ir até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendido na emergência e segue em observação.

De acordo registro feito pela Polícia Civil o taxista Luiz Antônio relatou que pegou um casal de passageiros na ladeira do HGE, por volta das 5h30, numa corrida para o bairro do Calabar. Ao final do percurso, os passageiros anunciaram o assalto e levaram o celular e R$ 120 da vítima, esfaqueando-a no pescoço ao final do crime.

Taxistas que trabalham no ponto da unidade de saúde relataram que Luiz não trabalhava lá. Ele tinha ponto fixo na rodoviária e teria vindo de outra corrida quando foi solicitado pelo casal.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier