Taxista e passageiro são mortos a tiros no bairro da Calçada

Um taxista e um passageiro morreram na noite da quarta-feira (21) na Calçada, depois que três homens armados interromperam uma corrida no Caminho de Areia.

O passageiro de 22 anos foi morto no local, perto da Feira de São Joaquim. Policiais da 16ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM) foram acionados e o encontraram já sem vida por volta das 19h40. O taxista, também baleado, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA de Roma, onde acabou morrendo.

Segundo a TV Bahia, o táxi fazia corrida com um casal quando foi parado por três homens armados no Caminho de Areia. Eles liberaram a mulher e mantiveram o passageiro e o motorista como reféns, indo embora com o carro.

O caso é investigado pela Polícia Civil.