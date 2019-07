Taxistas vão doar meia tonelada de alimentos para o Hospital Martagão Gesteira

A Associação Geral dos Taxistas (AGT) vai doar meia tonelada de alimentos não-perecíveis ao Hospital Martagão Gesteira, na manhã da próxima sexta-feira (12). Para celebrar a entrega, a associação vai realizar uma carreata da sua sede, em Brotas, até a instituição filantrópica, localizada no bairro do Tororó.

De acordo com o presidente da AGT, Dennys Paim, a associação já coletou aproximadamente 300 quilos de mantimentos desde que o movimento começou, no dia 10 de junho. A expectativa é de arrecadar mais 200kg até sexta. “Foram arrecadados alimentos não-perecíveis, especialmente leite, já que o hospital informou que esta era a maior necessidade da instituição em julho”, contou Paim.

Os alimentos foram coletados nas filas de táxis da capital baiana. Para a associação, o gesto demonstra a preocupação da categoria com as causas sociais. O presidente da AGT afirmou que outra doação ao hospital já havia sido realizada em 2016, quando foram entregues 700 quilos de mantimentos à instituição. Dessa vez, a quantidade deve ser menor. Para Dennys, a queda tem relação com a crise financeira enfrentada pelos taxistas, devido à concorrência com os aplicativos de transporte.

“Conhecemos o trabalho do Martagão e sabemos da importância de ações como esta. [O Martagão] é um hospital para criança com câncer, necessita muitas coisas, portanto nos solidarizamos”, disse o representante dos taxistas, sobre o apoio ao centro de saúde.

Convivendo com altos custos de manutenção, o Martagão diz que a doação chega em boa hora. A instituição vem desenvolvendo um trabalho para ampliar a base de doadores este ano. “A ideia é que os parceiros colaborem em suas áreas de atuação, com o que produzem, atendendo às especificações que precisamos. As necessidades do Martagão são contínuas”, explicou Felipe Feitosa, gerente de Captação de Recursos da Liga Álvaro Bahia, entidade mantenedora do Martagão Gesteira.

Mensalmente, o hospital publica a lista das maiores necessidades da instituição. Em julho, eles solicitam a doação de achocolatado em pó, açúcar, Mucilon nos sabores aveia, arroz e milho, suprimentos alimentares (Fortline, Nutrem e Sustagem), e papel A4.

Apesar da prioridade dada a algumas necessidades, o Martagão Gesteira ressalta que outras doações também são aceitas, e não apenas de entidades, mas também de pessoas físicas. Quem desejar apoiar a instituição pode se tornar um doador mensal, com a doação de alimentos não-perecíveis e cestas básicas, medicamentos, materiais de higiene, limpeza, cozinha e escritório. É possível ajudar ainda com notas fiscais, através do cadastro do Martagão como instituição favorita de saúde na Nota Premiada.

O auxílio também pode ser feito através do apoio de empresas para projetos, a realização de campanhas de arrecadação ou doação do imposto de renda. O centro de saúde também aceita doações por transferência/depósito bancário.

Para mais informações sobre as doações ao hospital, o interessado pode entrar em contato por meio da central de relacionamento da instituição através dos telefones: (71) 3032-3773 ou (71) 98146-2315.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier