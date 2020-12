Taylor Swift anuncia novo álbum surpresa, que será lançado sexta (11)

Menos de cinco meses depois de lançar de surpresa o disco "Folklore", a cantora Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira (10) que lança amanhã seu novo álbum, batizado de "Evermore". A artista afirmou que os dois discos são irmãos.

"Estou eufórica pra contar pra vocês que meu 9º álbum, gravação irmã de 'Folklore', será lançado esta noite. Ele se chama 'Evermore'. Para falar francamente, não conseguimos parar de escrever músicas", escreveu Taylor em suas redes sociais.

O disco novo terá parcerias com as bandas Haim e The National - um dos músicos da banda foi dos principais compositores de "Folklore" e volta a participar no novo -, além de Bon Iver, que também teve dueto com Taylor no álbum anterior.

"Eu nunca fiz isso antes. No passado, sempre tratei os álbuns como eras únicas e começava a planejar o próximo só depois que o álbum fosse lançado", acrescenta Taylor. "Mas houve algo diferente com 'Folklore'. Ao fazê-lo, me senti menos como se estivesse partindo e mais como se estivesse voltando", finaliza.

"Evermore" terá 15 faixas, com mais duas na versão deluxe. O primeiro single será "Willow", que já ganha videoclipe nas primeiras horas dessa sexta, com direção da própria Taylor.

Lançado no final de julho, "Folklore" trouxe uma nova fase mais intimista da cantora. O disco bateu recordes, ultrapassando Whitney Houston no ranking feminio da Billboard 200, com 47 semanas não-consencutivas em primeiro lugar na parada de álbuns.

Taylor confirmou recentemente que está regravando músicas do seus primeiros cinco discos, depois que o catálogo foi revendido sem sua anuência. Um trecho da nova versão do hit "Love Story" foi incluído em uma propaganda do ator Ryan Reynolds, amigo da cantora.