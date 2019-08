TCA oferece aulas de graça de pilates, balé e danças afro em agosto

Aulas de pilates, balé clássico e danças afro-brasileiras de graça! É isso que será ofertado pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA) em 13 aulas abertas neste mês de agosto.

As aulas, que serão facilitadas por bailarinos e bailarinas do BTCA, são voltadas para pessoas do nível intermediário a avançado, em cada modalidade, mas também são abertas para alkunos ouvintes.

Serão cinco aulas de Pilates, nos dias 14, 19, 21, 26 e 28. Cinco de Balé Clássico, nos dias 15, 20, 22, 27 e 29; e outras três de Danças Afro-brasileiras, nos dias 16, 23 e 30.

As atividades serão sempre das 13h15 às 14h30. As inscrições devem ser feitas no local, antes do início da aula no Piso C da Ala A do Teatro Castro Alves (TCA), na capital baiana.

Companhia pública de dança contemporânea fundada em 1981, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) tem direção artística de Wanderley Meira e é um corpo artístico estável do Teatro Castro Alves (TCA), vinculado à Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBA).

Conta no seu repertório com mais de 70 montagens de importantes coreógrafos. Em sua história recente, destacam-se “Lub Dub” (2017), “Urbis in Motus” (2017), “Tamanho Único” (2018), “CHAMA: Coreografia para artistas incendiárixs” (2018) e “A História do Soldado” (2019), esta em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).





