TCE aprova moção de louvor a Sebastião Helvecio Ramos de Castro

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) aprovou, à unanimidade, moção de louvor da autoria do conselheiro corregedor Inaldo da Paixão Santos Araújo em homenagem a Sebastião Helvecio Ramos de Castro, conselheiro do TCE de Minas Gerais. A aprovação aconteceu na sessão plenária desta quinta (25).

Sebastião se aposentou na última quarta-feira (24) após uma longa carreira na vida pública.

Ao apresentar a moção, o conselheiro Inaldo Araújo fez uma breve compilação da trajetória do homenageado, destacando sua grande contribuição à vida nacional, tanto como médico, bacharel e professor universitário, e também na condição de deputado estadual e de conselheiro do TCE/MG.

O conselheiro Sebastião Helvecio teve especial dedicação ao aprimoramento das atividades das cortes de contas e ganhou destaque, por suas inovações, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente pela sua contribuição no campo das auditorias.

Em 2013, ele foi eleito presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), associação civil de estudos e pesquisas dos tribunais de contas do Brasil, sendo reeleito para novo mandato de dois anos. Ele se aposentou pela imposição legal de completar 75 anos, no próximo dia 30, limite de idade constitucional para a função.