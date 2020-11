TCE-BA inicia segunda fase de retomada do trabalho presencial

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) iniciou a segunda fase da retomada dos trabalhos presenciais com o retorno de novas equipes de servidores às suas atividades nas dependências do edifício-sede Conselheiro Joaquim Batista Neves, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Também passa a ser permitido o acesso do público externo ao setor de Protocolo, de jurisdicionados e seus representantes, sem prejuízo dos canais já instituídos para atendimento ao público (protocolo virtual, telefone, whatsapp e e-mail), mediante agendamento. Nesta etapa, permanecerão em trabalho a distância as sessões plenárias e das Câmaras.

O presidente do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, afirmou que se sentiu seguro para implementar esta segunda etapa de retomada após reunião com a comissão responsável pelo Protocolo e com o serviço médico. “Não tivemos, neste primeiro retorno, nenhum tipo de incidente com os colaboradores. Estamos confiantes porque o Protocolo de Retomada tem sido cumprido, diariamente, com todo o rigor necessário para que tenhamos a tranquilidade de continuar prestando os nossos serviços”, pontuou.

A grande preocupação continua a ser com a preservação da saúde dos colaboradores e visitantes, portanto foram mantidos todos os procedimentos recomendados no protocolo de retomada das atividades, com normas que obedecem às orientações das autoridades de saúde, inclusive com a disponibilização de álcool em gel, tapete sanitizante na entrada do edifício, a obrigatoriedade do uso de máscaras e a limitação da quantidade de pessoas em cada ambiente. Continuam com o trabalho a distância os servidores com idade acima de 60 anos e portadores de comorbidades.