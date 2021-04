TCL apresenta patrocínio à Copa América e novas TVs

Com crescimento de 16% em 2020, a TCL chega com força no mercado de TVs neste ano. Agora terceira marca mais vendida no mundo, com as 24 milhões de unidades vendidas ano passado e 10,7% de participação no mercado, a empresa teve um aumento de vendas no Brasil de 72% em relação a 2019.

Com crescimento também em outros países da América Latina, a TCL resolveu se aliar a um dos passatempos favoritos dos latinos: o futebol. A marca revelou durante essa semana patrocínio para a Copa América 2021, que irá de 11 de junho a 10 de julho na Argentina e na Colômbia.

Durante o evento delançamento do patrocínio, a TCL também apresentou suas mais novas apostas no mercado de Smart TVs. Foram apresentadas as televisões TCL 4K MINI-LED TV C825, TCL 4K QLED, TV C725 e TCL 4K HDR TV P725, que chegarão à América Latina nos próximos meses.

Dos três modelos, o que me chamou a atenção, pelo release foli a C825, pela atenção à galera que gosta de games. "Para tornar as imagens em movimento mais suaves e os jogos de vídeo mais envolventes, a C825 usa MEMC de 120 Hz e display de 120Hz. Além disso, possui quatro portas HDMI 2.1, VRR, ALLM, eARC, WiFi6 e baixo input lag fornecem aos fãs de jogos gráficos mais rápidos, suaves e melhores efeitos sonoros. Uma câmera magnética tipo split- de 4M Pixel oferece excelentes interações visuais e de áudio para experiências de vídeo chamadas superiores", garante a TCL.